La vincitrice del Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko (n.41 WTA) ha annunciato che non parteciperà agli US Open 2020 di tennis, in programma a New York dal 31 agosto al 13 settembre. In un’intervista concessa alla stampa locale, la lettone ha espresso forti perplessità in merito ai match a Flushing Meadows, ritenendo il tutto eccessivamente pericoloso (come riporta livetennis.it)

Ci sono regole diverse nei Paesi. In Europa le norme sono molto severe, ma negli Stati Uniti le donne potevano allenarsi. I miei piani sono di andare a Praga, mentre gli States non ne fanno parte. Secondo me è davvero pericoloso andarci. Voglio solo che questo 2020 finisca in fretta, ci sono molte aspettative sui tornei che si svolgeranno, ma da un giorno all’altro tutto può cambiare

