Benoit Paire è risultato positivo al Coronavirus e non prenderà parte agli US Open. La notizia viene data dai francesi de L'Equipe: il tennista di Avignone è il primo giocatore positivo nella bolla che ospiterà il torneo di Flushing Meadows. Paire avrebbe dovuto giocare contro Kamil Majchrzak al primo turno e ovviamente non scenderà in campo per gli US Open. I connazionali Richard Gasquet, Grégoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin, Adrian Mannarino e l'allenatore Nicolas Copin sono stati costretti all'isolamento nelle proprie stanze fino a nuovo ordine.