Tennis

US Open, Pironkova in lacrime per il figlio: "È sempre più dura non vederlo"

La bulgara batte Cornet e scoppia a piangere. Pironkova non giocava una partita ufficiale da Wimbledon 2017 prima di questo appuntamento e non raggiungeva i quarti di uno Slam dal Roland Garros 2016. Si è fatta un'altra vita, ma è tornata e non si è dimenticata di come si gioca a tennis. Contro Serena Williams sarà quindi una bellissima sfida tra mamme.

