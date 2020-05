US Open più vicini: il governo USA dà il via libera all'ingresso degli stranieri

Dal nostro partner OAsport.it

Gli US Open possono tirare un sospiro di sollievo: viene meno, infatti, uno dei principali ostacoli alla disputa del torneo, ossia la chiusura delle frontiere del territorio americano ai tennisti provenienti dall’estero. La buona notizia è giunta per voce del segretario pro-tempore per la Sicurezza Nazionale, Chad Wolf, il quale ha spiegato che il divieto d’ingresso negli Stati Uniti a coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato in Cina, Unione Europea, Regno Unito e Iran non riguarda gli sportivi professionisti e i loro staff: gli atleti associati ad alcune leghe indicate in un comunicato, tra cui figurano anche ATP e WTA, potranno dunque entrare nel Paese e prendere parte a eventuali manifestazioni.

Wolf ha motivato la decisione del governo facendo riferimento all’importanza dello sport a livello sociale ed economico: Gli eventi sportivi professionistici sortiscono effetti positivi sull’economia nazionale, nonostante le limitazioni per il pubblico. Le organizzazioni sportive che gestiscono le leghe professionistiche sanno di dover agire come un unico corpo per gestire i movimenti degli atleti e la programmazione degli eventi, e potranno adottare altre misure che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di atleti, staff e tifosi. Gli americani hanno bisogno di sport, è tempo di riaprire l’economia ed è tempo di rimettere al lavoro i nostri atleti professionisti.

Le implicazioni per il tennis sono evidenti e rafforzano la speranza di poter assistere in agosto ai tornei statunitensi, a partire dall’ATP 500 di Washington e finendo con l’evento più atteso, gli US Open. Chiaramente questo non era però l’unico impedimento al torneo newyorchese, le cui sorti restano legate al parere della commissione medica, atteso per il mese prossimo.

