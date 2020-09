Tutto “facile” nella notte per Serena Williams, che dopo lo scalpo della Ahn al primo turno si concede un match tutto sommato tranquillo anche contro Margarita Gasparyan. La russa non ha sufficiente peso di palla per impensierire realmente la Williams, i cui primi due turni di questo torneo sono volati via senza troppe preoccupazioni. Serena si è imposta col punteggio di 6-2 6-4, in un primo set filato via liscio e in un secondo dove la Williams si è rilassata un po’ troppo, finendo per dare fiducia all’avversaria e concedendosi distrazioni che dovrà certamente evitare al prossimo turno. Una volta entrata in partita la Gasparyan ha infatti messo in luce quella che sembra essere ancora una precaria condizione fisica della Williams, che da metà secondo set ha faticato da questo punto vista finendo per essere trascinata in un paio di game girati più che altro per il peso specifico della caratura delle giocatrici. Williams ha rischiato di finire sotto nel nono game, salvandosi; Gasparyan ha concesso match point, inchinandosi.