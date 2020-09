Seguono aggiornamenti...

È un vero peccato. Jannik Sinner lascia New York ma è un vero peccato che la partita non abbia seguito i suoi binari naturali, ovvero quelli dei primi due set. Due set di puro dominio del ragazzo di Sexten che ha dimostrato di essere semplicemente superiore a Karen Khachanov, testa di serie numero 11 e sedicesimo giocatore del mondo.

Sinner trova un avversario che non ha le caratteristiche per dargli fastidio: buon colpitore da fondocampo, il russo paga dazio sia sulla diagonale del dritto che su quella del rovescio, il colpo migliore di entrambi. Il classe 2001 è più incisivo in risposta, serve meglio e ha più assi nella manica da giocarsi. In sintesi, è più forte e lo fa vedere fino al 6-3 7-6(7) che fa presagire un epilogo scontato.

In questo sport, però, nulla è scontato e, in avvio di terzo set, Sinner avverte un problema alla schiena. L'intervento del fisioterapista non lo aiuta e la situazione peggiora: un crampo alla gamba sinistra stravolge ogni discorso tennistico e Khachanov pareggia i conti con un 6-2 6-0 che a ogni cambio di campo sembra fare rima con ritiro.

Sinner, però, non si arrende e rimane in campo. Tradito dal fisico, gioca un quinto set di testa e nervi tanto da cancellare una palla-break nel quinto game e ben quattro nel settimo. Lo agevola Khachanov in questo non dimostrandosi capace di approfittare dell'infortunio del suo avversario, pur accusando anche lui un guaio alla spalla. La logica non fa comunque parte di questo primo turno e al tie-break il 24enne di Mosca chiude 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4) in tre ore e 44 minuti.

