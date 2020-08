Torna il tennis, torna il Grand Slam, tornano gli US Open ed è una grande esclusiva di Eurosport per due settimane da vivere in diretta sui canali di Discovery. Tutti i giorni LIVE da lunedì 31 agosto fino alla grande finale di domenica 13 settembre l’order of play integrale a partire dalle 17:00: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani e su Eurosport.it ed Eurosport Player tutti i match per non perdersi nemmeno uno scambio da Flushing Meadows.

Per la prima volta Barbara Schett condurrà Game, Schett and Mats dall’Eurosport Cube di Londra con Mats Wilander e una nuova prospettiva a disposizione delle analisi tecniche di un team di talent internazionali fra cui Justine Henin, John McEnroe e Boris Becker. Grazie all’avanzata tecnologia della realtà aumentata, The Cube permetterà agli spettatori degli US Open di immergersi sui campi di Flushing Meadows per una totale interazione di gioco in costante collegamento con gli esperti di Eurosport.

Roberta Vinci sarà il grande volto di Eurosport al commento degli US Open, torneo di cui è stata indimenticabile finalista nel 2015 dopo aver sconfitto Serena Williams. Roberta commenterà due quarti di finale, una semifinale e la finale del tabellone femminile e sarà Facebook Live da martedì 8 a sabato 12 settembre per l’analisi dei match di Flushing Meadows.

Tutti contro Novak Djokovic a caccia di un titolo slam più che mai rivelatore dopo molti mesi senza tennis: saranno il 3 volte finalista nei major Dominic Thiem, Daniil Medvedev, che l’anno scorso ha conteso lo US Open a Nadal, e Stefanos Tsitsipas i pretendenti al trono, ma Matteo Berrettini torna a New York un anno dopo la splendida semifinale e in compagnia di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego decisi a stupire sui campi di Flushing Meadows. L’attesa è finita: Il grande spettacolo degli slam torna su Eurosport.

Eurosport è disponibile in tv sui canali 210 e 211 di Sky, su DAZN e TIMVISION.

