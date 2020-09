US Open, order of play della nona giornata: Shapovalov in notturna

Beffa perché Aliassime era riuscito a rientrare sul più bello, quando Thiem aveva servito sul 5-4 per chiudere il primo set perdendo un po’ a sorpresa il servizio. Trascinando l’austriaco al tie-break, la sensazione è che potesse venir fuori una gran battaglia lungo il pomeriggio si era rinfrancata. Chiuso però da Thiem il parziale per 7 punti a 4, Auger-Alissime ha subito l’allargarsi della forbice. Da una parte lo sconforto della chance vista sfumare, dall’altra la sicurezza di Thiem che è aumentata. Sicurezza ritraducibile in un dominio di potenza del fondo che ha distrutto le velleità del canadese classe 2000, a quel punto nelle mani di un avversario che con 7 anni in più di esperienza – e 3 finali slam già giocate – ha dettato legge sotto tutti i punti di vista.

Thiem vola così ai quarti di finale confermandosi, in qualche modo, dopo questa prova di forza, come il giocatore col favore del pronostico. Ora sfiderà Alex de Minaur, l’australiano vincitore anche lui un po’ a sorpresa di un match che si poteva credere ben più lottato. I precedenti dicono 2-0 Thiem, con i due che si affrontarono proprio qui per la prima volta al primo turno del torneo edizione 2017. Di acqua sotto i ponti ne è passata per entrambi. Vedremo se De Minaur, con la sua capacità di essere generoso in campo, riuscirà a contenere la potenza della testa di serie n°2 del torneo.