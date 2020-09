Nella sessione diurna di questa terza giornata dello US Open, in termini di caratura, il nome più atteso era quello di Dominic Thiem. La testa di serie n°2 del tabellone non confonde la consonanti del cognome: la G non è la D e il tennis di Nagal, tennista indiano, non è certo insidioso come quello del più famoso Nadal. Tutto facile per Thiem, che passa 6-3 6-3 6-2 senza troppo soffrire. Anzi, sicuramente aveva destato più problemi Munar al primo turno, che di Nadal per altro è stato allievo all’accademia di Manacor.

La notizia più importante della giornata è allora l’uscita di Milos Raonic. Il canadese perde il derby con Pospisil e lo fa abbastanza a sorpresa. Vuoi perché era avanti negli scontri diretti (2-1), ma vuoi soprattutto perché veniva da una settimana molto convincente su questi campi con la finale di Cincinnati in cui si è arreso solo a Djokovic; per altro dopo avergli strappato il primo set. Oggi però Raonic non è così brillante e al di là del servizio ha trovato pochissimo. Bravo Pospisil a rimanere nel match e dimostrare tutto il suo valore dal fondo – dove ha spesso gestito lo scambio – e nei pressi della rete, dove ha dominato. Il canadese “a capo” del nuovo sindacato dei tennisti PTPA ha chiuso con un successo in rimonta per 6-7 6-3 7-6 6-3 accedendo così per la prima volta in carriera al 3° turno: troverà Bautista-Agut.

Sì perché lo spagnolo in apertura giornata non ha avuto grossi problemi per gestire Kecmanovic. D’accordo, il serbo ha strappato un set – il secondo – ma al di là di quello non ha mai dato la sensazione di poter far saltare la testa di serie n°8: 6-3 3-6 6-3 6-4 il finale.

Altro risultato importante è stato quello di Khachanov, che dopo le fatiche con Sinner al primo turno ha spazzato via Kuznetsov in 3 set: 6-3, 6-4, 6-1. Ora troverà De Minaur, vincitore di un bella battaglia in 4 su Gasquet.

Nessun problema per Rublev contro il francese Barrere: la testa di serie n°10 passa in 3 set per 6-2 6-4 7-6 e trova ora Salvatore ‘Sabbo’ Caruso.

Infine Cilic nonostante tutte le difficoltà mostrate anche oggi ha la meglio dello slovacco Gombos: il vincitore di questo torneo nel 2014 passa 6-3 1-6 7-6 7-5: al terzo turno però troverà proprio Thiem, col pronostico ormai spostato a differenza di anni fa pesantemente dalla parte dell’austriaco.

