Ha vinto Thiem, il cui dominio non è mai stato in discussione: break in avvio di fatto a ogni set e tanti saluti alle velleità di un ragazzo in questo momento troppo distante dal peso specifico dei colpi dell’austriaco.

Thiem vola così in semifinale (la prima a New York) dove troverà certamente ben altro ostacolo, Daniil Medvedev. Contro il russo, si tornerà a fare sul serio, con due tennisti qui sì appartenenti alla stessa categoria, ma non solo. Per qualità tennistiche e per quanto mostrato nel recente passato, i due più solidi rappresentanti della nuova generazione – o comunque della classe del decennio ’90 – che più si erano avvicinati a uno slam in passato. Thiem, con 3 finali perse di cui l’ultima in Australia, e Medvedev che l’anno scorso qui a New York andò a tanto così da recuperare Nadal in un match epico. Per molti – e siamo di questo partito, non ce ne vogliano Zverev o Carreno Busta – la finale anticipata. Ci sarà da divertirsi. Sicuro più di quanto ce ne sia stato stanotte.