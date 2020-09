Non è finita finchè non è finita. Dal baseball di Yogi Berra ai campi di Flushing Meadows il passo è breve e queste parole risuoneranno per un po' nella mente di Stefanos Tsitsipas. Il greco esce clamorosamente di scena al terzo turno degli US Open contro Borna Coric, dead man walking nel quarto set prima di una clamorosa rinascita. Il croato si impone in 4 ore e 38 minuti, chiudendo l'incontro per 6-7 6-4 4-6 7-5 7-6 dopo aver annullato 6 match point in una sfida davvero folle.

Highlights | Stefanos Tsitsipas - Borna Coric

US Open Highlights | Stefanos Tsitsipas - Borna Coric UN' ORA FA

Non che fosse una sfida banale per Tsitsipas, numero 4 del torneo. A questo punto del torneo, c'erano certamente avversari più comodi di Coric. Eppure il greco aveva portato il match sui binari desiderati. Perdendo un set, certo, ma piegando successivamente la resistenza del croato, che a un certo punto aveva già la testa negli spogliatoi tanto sembrava scontato l'esito della partita. E invece...Nel quarto set Tsitsi saliva sul 5-1 e sentiva già l'odore degli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto a New York. Ma per lui era l'inizio della fine. Coric vinceva sei giochi in fila (salvandosi anche sul 5-4 40-0 a sfavore), annullando altrettanti match point a un greco improvvisamente nervoso, spaesato, tremolante.

Il set decisivo non poteva che essere una battaglia di nervi, costellato di errori e steccate, occasioni regalate ed esultanze smodate a ogni punto, rese ancor più feroci dalla desolazione del Louis Armstrong vuoto. E dire che con l'inerzia dalla parte di Coric, Tsitsipas era riuscito comunque a portarsi avanti di un break, salvo cederlo nel turno di battuta successivo. L'epilogo più scontato, e forse più giusto dopo una trama così complessa, era quello del tiebreak.

Stefanos Tsitsipas Credit Foto Getty Images

Dove Tsitsipas semplicemente non c'era più. Una steccata, poi un'altra. E all'una di notte, ora newyorchese, il match diventa terra di conquista di Borna Coric. Al quarto turno agli US Open come nel 2018, quando perse per mano di Del Potro. Questa volta, con Jordan Thompson come avversario, avrà buone chance di spingersi ancora più in là.

US Open: Tsitsipas-Ramos-Vinolas 6-2 6-1 6-1, gli highlights

US Open US Open 2020: Live, punteggi e risultati in diretta: Tsitsipas-Coric al quinto UN' ORA FA