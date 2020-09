Tennis

US Open, vita da suite sull'Arthur Ashe: brindisi, abbuffate e relax

Gli organizzatori dello Slam americano hanno convertito 67 degli 80 box sul centrale di Flushing Meadows in camere per le teste di serie del tabellone maschile e femminile. I tennisti hanno vissuto esattamente... come a casa propria

00:00:55, 10481 Visualizzazioni, un' ora fa