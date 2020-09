Tennis

US Open: Williams-Sakkari 6-3 6-7 6-3, gli highlights

La vincitrice di 23 Slam si prende la rivincita dopo Cincinnati e piega la greca 6-3 6-7(6) 6-3. Serena Williams ottiene i quarti in uno Slam per la 53esima volta in carriera.

00:02:52, 1246 Visualizzazioni, un' ora fa