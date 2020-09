Seguono aggiornamenti...

Alexander Zverev ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i tornei dello Slam, ma dopo la semifinale in Australia arriva anche la prima finale nei major, nell'altro emisfero. Il tennista nato ad Amburgo batte Carreno Busta, ma ancor prima i suoi demoni, la sua fragilità mentale, il lato oscuro della sua personalità.

Nei primi due set il tedesco sostanzialmente non scende in campo. Lento e depresso, Sascha regala e non funziona niente nel suo gioco. Macchinoso nella ricerca di palla, negativo in tutto, il 23enne si consegna allo spagnolo. Appena si allunga lo scambio, a prevalere è Carreno: il 6-3 6-2 matura in un'ora e 25 minuti di agonia per Zverev.

Zverev esce dal campo ed è un passaggio anche simbolico del match - non ci era mai realmente entrato - perché lo fa in preda ai suoi peggiori incubi. Improvvisamente, però, Sascha trova il ritmo dalla parte del dritto ed entra in partita. Qualche pausa nel suo gioco c'è ancora ma al contempo Carreno Busta cala. Evidentemente il peso della posta in palio e il traguardo apparentemente vicino scalfiscono anche l'imperturbabile spagnolo.

Nel quarto parziale prevalgono i nervi, non certo la qualità del gioco, ma i fantasmi li vede Carreno e il servizio premia Zverev che piazza il 6-4 con il 19esimo ace. Lo spagnolo invoca il medical time-out a inizio quinto set e un problema alla schiena lo condiziona quando è lui a dover battere. Il tedesco scappa via subito e non si fa più riprendere mostrando finalmente un livello degno di una semifinale Slam.

Il match finisce 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 in tre ore e 22 minuti e dopo 26 anni un tennista tedesco torna in finale agli US Open: da Michael Stich a Sascha aspettando Medvedev o Thiem. Zverev spera, però, di non fare la fine del suo predecessore ma di emulare l'ultimo campione tedesco nei major: Boris Becker, nel 1996, contro Chang agli Australian Open.

