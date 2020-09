Tennis

US Open, Zverev si dispera: la palla ha rimbalzato due volte?

Il tedesco, prima della fine del match vinto contro Coric, si dispera per un recupero non considerato valido dal giudice di sedia che ritiene che la palla abbia rimbalzato due volte. Per Zverev non è così: chi ha ragione?

