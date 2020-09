Tennis

US Open: Zvonareva-Siegemund vincono il doppio: "Ci possiamo abbracciare?"

Zvonareva e Siegemund vincono il torneo di doppio femminile in finale contro Melichar e Xu agli US Open 2020: ai tempi del Covid-19 si festeggia in modo molto particolare...

