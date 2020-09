Tennis

Vinci: "Ho capito di aver battuto Serena dopo un sms di Maldini"

A 5 anni esattti dalla vittoria su Serena Williams allo US Open Roberta Vinci ritorna su quella partita: "Mi sono rivista, non sono una che si fa i complimenti spesso ma sono stata proprio brava". E poi su Serena: "Non è che ci parlassimo spesso anche prima, ma mi vise in Australia ma non mi salutò". C'è spazio anche per un aneddoto: "L'sms più bello fu quello di Serena me lo ha inviato Maldini".

