Tennis

Vinci: "Shapovalov è forte, ma l'estetica conta fino a un certo punto"

Roberta Vinci torna sul match perso da Shapovalov contro Carreno Busta: "Non si gioca a tennis solo per essere fotografati, alla fine bisogna essere anche un po' 'sporchi' per vincere"

00:04:03, 234 Visualizzazioni, 2 ore fa