Tennis

Berrettini: "Affronterò il più forte del mondo"

Intervistato in esclusiva da Eurosport dopo il suo successo contro Otte, Matteo Berrettini parla di Novak Djokovic, che affronterà per il terzo Slam consecutivo Novak Djokovic dopo i quarti del Roland Garros e la finale di Wimbledon. Già un classico del tennis: "Mi sento pronto, ogni volta salgo di livello, gioco e mi alleno per questo".

00:01:32, 32 minuti fa