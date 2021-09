Tennis

Carlos Alcaraz: "Nadal il mio idolo, il dritto il mio colpo"

Il suo idolo è Rafa Nadal per il modo di giocare e per il suo carattere, il suo colpo migliore è il dritto ed è stato, probabilmente, anche il suo primo colpo. Cosa dovremmo sapere di lui? Ce lo dice proprio Carlos Alcaraz: "Beh, mi conoscete abbastanza per quello che faccio in campo e fuori… Beh direi che sono un ragazzo simpatico!".

