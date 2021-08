Tennis

US Open, Kyrgios e la protesta per gli asciugamani: "Regole assurde, mi trattano da non vaccinato ma ho la doppia dose"

Nel match contro Bautista Agut, Nick Kyrgios ha espresso il suo disappunto per dover ‘camminare troppo’ per potersi asciugarsi ad ogni punto. Con il covid infatti, i ball boys non possono più porgere l’asciugamano ai tennisti che devono camminare ogni volta verso il proprio box allungando i tempi tecnici. Cosa che a Kyrgios è costata un time violation con conseguente litigio col giudice.

00:00:57, un' ora fa