Tennis

Tennis, Us Open Naomi Osaka si commuove in conferenza: "Mi viene l'ansia quando le cose non vanno bene"

US OPEN - Naomi Osaka viene eliminata dalla 18enne Leylah Fernandez. La giapponese commossa in sala stampa ammette ancora di non essere al 100% a livello mentale ed emotivo.

00:01:03, 13 minuti fa