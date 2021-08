Ottimo esordio per Federico Gaio e Roberto Marcora nelle qualificazioni allo US Open 2021. Gaio ha ha sconfitto un veterano come l'australiano Mattew Ebden: per il faetino vittoria in 3 set col punteggio di 6-4 3-6 6-1. Gaio troverà al 2° turno Rodionov. Marcora invece si è imposto su Cid Subervi per 7-6 6-3 e affronterà uno tra Zapata Miralles e Kozlov.

I primi ko invece sono quelli di Andrea Pellegrino e Giulia Gatto-Monticone. Pellegrino si è arreso al francese Lestienne, bravo a reagire nonostante il rientro dell’azzurro nel 2° set: 7-5 4-6 6-0 il finale a favore di Lestienne. La Gatto-Monticone invece è stata nettamente sconfitta dalla tedesca Niemeier per 6-2 6-2.

In questa prima giornata di qualificazione restano 3 match azzurri da seguire nel corso della tarda serata/notte: Lorenzi-Sousa (4° match sul campo 6), Baldi-Menezes (4° match sul campo 16) e Di Sarra-Gerlach (3° match sul campo 13). Tutti i match sono disponibili su Eurosport.it (contenuto Premium), Eurosport Player e Discovery+.

US Open Qualificazioni US Open: tabelloni, order of play, italiani 10 ORE FA

Djokovic perde la testa e lancia la racchetta in tribuna

US Open US Open 2021 LIVE su Eurosport.it e Discovery+ 20/08/2021 A 15:58