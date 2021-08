Gian Marco Moroni, 23enne romano, che supera il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-5, 6-4 e ora se la vedrà contro lo sloveno Blaz Rola. Nulla da fare invece per Thomas Fabbiano (sconfitto 6-2, 6-3 dallo svizzero Laaksonen), Lorenzo Giustino (piegato in tre set dallo statunitense Kovacevic 3-6, 7-6, 6-1) e Alessandro Giannessi (surclassato 6-1, 6-3 dal boliviano Dellien). Moroni, grazie a questo exploit, si aggiunge agli altri tre azzurri già qualificatisi al secondo turno: Due vittorie e cinque sconfitte. E’ questo il bilancio azzurro nella seconda giornata di qualificazioni dello US Open. Dei quattro giocatori impegnati nel tabellone maschile, l’unico a guadagnare l’approdo al secondo turno è, 23enne romano, che supera il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-5, 6-4 e ora se la vedrà contro lo sloveno Blaz Rola. Nulla da fare invece per(sconfitto 6-2, 6-3 dallo svizzero Laaksonen),(piegato in tre set dallo statunitense Kovacevic 3-6, 7-6, 6-1) e Alessandro Giannessi (surclassato 6-1, 6-3 dal boliviano Dellien). Moroni, grazie a questo exploit, si aggiunge agli altri tre azzurri già qualificatisi al secondo turno: Paolo Lorenzi, Federico Gaio e Roberto Marcora

In campo femminile invece l’unica superstite della nottata è Lucrezia Stefanini. La toscana ha regolato la georgiana Ekaterine Gorgodze in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-0. Al prossimo turno la 23enne di Carmignano se la vedrà con la britannica Harriet Dart (testa di serie n° 32). Finisce subito invece l’avventura di Lucia Bronzetti (superata 3-6, 6-1, 6-4 dalla greca Grammatikopoulou) e Jessica Pieri (sconfitta 6-1, 6-3 dalla francese Oceane Didin). Unica altra italiana rimasta a caccia di un posto nella qualificazione è Federica Di Sarra vincitrice nella prima giornata contro la tedesca Katharina Gerlach in tre set.

