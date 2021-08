Gli US Open di tennis saranno l’ultimo torneo dello Slam a disputarsi nella stagione 2021: a New York si giocherà da martedì 24 agosto a domenica 12 settembre. Le qualificazioni si disputeranno da martedì 24 a venerdì 27 agosto, mentre i tabelloni principali andranno in scena da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre.

Eurosport trasmetterà gli US Open di tennis in diretta tv dal 30 agosto al 12 settembre su Eurosport 1 ed Eurosport 2. I match di qualificazioni invece saranno disponibile esclusivamente sulle piattaforme digitali: Eurosport.it (contenuto Premium), Eurosport Player e Discovery+: questi saranno le piattaforme con ogni singolo minuto in diretta streaming.

Qualificazioni US Open 2021, gli italiani in corsa

Il calendario ufficiale con le wild card e il sorteggio sarà effettuato alle 16:00 di mercoledì 18 agosto. Gli italiani in tabellone al momento sono 8 nel maschile e 4 nel femminile. Questi i nomi presenti nelle qualificazioni agli US Open 2021: Caruso, Gaio, Giannessi, Lorenzi, Fabbiano, Marcora, Moroni e Giustino nel maschile; Cocciaretto, Bronzetti, Gatto-Monticone e Di Sarra nel femminile. Fuori di un nulla ma con una chance di ingresso nelle qualificazioni altri due tennisti italiani: Pellegrino e Baldi.

Qualificazioni US Open 2021, come si arriva all'evento

Lo US Open 2021 si giocherà a porte aperte (almeno per il pubblico interno), ma il ritorno alla quasi normalità varrà solo per il tabellone principale: le qualificazioni (in programma dal 24 al 27 agosto) verranno infatti disputate a porte chiuse. La USTA ha diramato un comunicato in cui ha reso ufficiale la notizia, definendola come una decisione “particolarmente dura” da prendere, vista la popolarità del torneo cadetto fra gli appassionati.

Il calendario delle qualificazioni agli US Open 2021

I match di qualificazione allo US Open 2021 avranno luogo da martedì 24 agosto a venerdì 27 agosto e ci sarà un'unica sessione: si partirà dalle 11:00 del mattino orario di New York, le 17:00 in Italia.

Day 1: martedì 24 agosto - Primo turno qualificazioni

Day 2: mercoledì 25 agosto - Primo turno qualificazioni

Day 3: giovedì 26 agosto - Secondo turno qualificazioni

Day 4: venerdì 27 agosto - Turno decisivo qualificazioni

US Open in ESCLUSIVA su Eurosport.it, Eurosport Player e Discovery+

Gli US Open 2021 saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, mentre le qualificazioni al torneo saranno un'esclusiva di Eurosport.it (Contenuto Premium), Eurosport Player e Discovery+. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi l'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte dell'ultimo Slam della stagione 2021.

