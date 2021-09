Tennis

Tennis, Djokovic: "Meglio io, Federer o Nadal? Non ho una risposta ma so che..."

US OPEN 2021 - In conferenza stampa, Novak Djokovic ha risposto così alle domande relative ai "Big Three": chi sia meglio tra Federer e Nadal? ecco cosa pensa il numero 1 al mondo.

00:01:24, un' ora fa