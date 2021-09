US Open sono sempre più vicini per il nostro Matteo Berrettini: all'orizzonte il match contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, remake dell'ultima Lorenzo Sonego, "Novak Djokovic è l'osso più duro, se Matteo vince quella partita può vincere il torneo". Il countdown è già cominciato, i quarti di finale deglisono sempre più vicini per il nostro: all'orizzonte il match contro il numero 1 al mondo, remake dell'ultima finale di Wimbledon e degli ultimi quarti di finale del Roland Garros . In entrambe le occasioni, a trionfare fu il campione serbo: per l'azzurro - allora - nessuna occasione sarebbe migliore per riscattarsi una volta per tutte. Della partita ha parlato in occasione delle presentazione del nuovo stadio di tennis allo Sporting di Torino anche eliminato al primo turno da Otte ma pronto a fare il tifo per l'amico e connazionale:

Novak Djokovic è l'osso più duro, se Matteo vince quella partita può vincere il torneo

US Open Sinner: "Orgoglioso del mio torneo, ora un po' di pausa" 6 ORE FA

Sulla vittoria contro Djokovic nel 2020

"Quella partita me la porterò per sempre nel cuore. È stata una bella cosa per me e la mia carriera, mi ha dato una bella spinta, consapevolezza e ho vissuto emozioni fantastiche. Battere il numero uno del mondo, essere uno dei pochi ad averlo battuto dà un bello stimolo e spero che adesso Matteo possa fare la stessa cosa in America per poi arrivare in semifinale e giocarsi la vittoria del torneo".

Berrettini: "Affronterò il più forte del mondo"

US Open Berrettini: "Affronterò il più forte del mondo" 7 ORE FA