Tennis

Tennis, Top 5, i colpi più belli del Day 8: Sinner e Djokovic presenti!

US OPEN - Come al solito c'è da divertirsi nell'assistere alla nostra selezione dei colpi più belli della notte degli US Open: nella top 3 troviamo anche Jannick Sinner e Novak Djokovic, ma alla n.1 c'è un giocatore a sorpresa.

00:02:19, un' ora fa