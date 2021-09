Tennis

Tennis US Open 2021 - Daniil Medvedev, risposta impressionante in allungo contro Felix Auger-Aliassime

US OPEN - La testa di serie numero 2 inchioda il canadese con una risposta di dritto straordinaria quando ormai il match è nelle sue mani: il russo vola in finale per la seconda volta a New York, la terza negli Slam.

00:00:24, 8 minuti fa