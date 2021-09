. Dopo il triplice trionfo Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon , Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

US Open "Non è umano!" Punto impossibile di Djokovic, Berrettini non può nulla UN' ORA FA

Berrettini si arrende, applausi per Djokovic

Un primo set stratosferico, poi la resa del numero 1 d'Italia contro il numero 1 del mondo, a sole due partite dal Grande Slam: applausi per Novak Djokovic che vince 5-7 6-2 6-2 6-3 e vola in semifinale contro Alexander Zverev.

03:00 - Pop corn: c'è Berrettini-Djokovic

Nivak Djokovic non ha mai perso in carriera nei quarti di finale dello US Open e quest'anno è imbattuto negli Slam: ci proverà Matteo Berrettini a vincere contro un uomo in missione perché è dal 1969, fu Rod Laver, che un tennista non vince tutti i major dell'anno.

02:40 - Maria Sakkari è in semifinale

Dopo la semifinale al Roland Garros, la tennista greca torna fra le migliori quattro di uno Slam battendo Karolina Pliskova con un doppio 6-4: più netto di quanto non dica il punteggio. Maria Sakkari affronterà Emma Raducanu che a diciotto anni, dalle qualificazioni del suo primo US Open, non ha ancora perso un set.

01:45 - Primo set Sakkari: 6-4

Maria Sakkari vince un primo set fatto di splendide accelerazioni, specie di rovescio incrociato, e notevoli servizi: 4 game di battuta a zero, 19 punti consecutivi. Parziali durissimi per la Pliskova, la cui partita si mette di molto in salita.

01:30 - Il menu di domani

C'è già l'order of play di domani, che sarà un giorno al femminile a Flushing Meadows con le semifinali: le giovanissime Leylah Fernandez, diciannove anni, ed Emma Raducanu, diciotto, affronteranno rispettivamente la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka e la vincente di questo match fra Pliskova e Sakkari.

01:20 - Al termine Berrettini-Djokovic

Al termine di questo match, Matteo Berrettini affronterà il numero 1 al mondo nel remake della finale di Wimbledon. Berrettini non ha mai battuto il campione serbo nei tre precedenti fin qui: alle Finals, ai quarti del Roland Garros e in finale a Wimbledon ha sempre vinto Djokovic.

Il consiglio di Roberta Vinci a Matteo Berrettini prima di Djokovic

01:10 - Emma Raducanu è in semifinale

Chi vince questo match affronterà in semifinale Emma Raducanu che a diciotto anni, dalle qualificazioni alla semi del suo primo US Open, non ha ancora perso un set.

Raducanu schianta Bencic in due set: il match in 3'

01:00 - Ultimo quarto femminile: Pliskova-Sakkari

C'è ancora un posto in semifinale femminile e se lo contenderanno Karolina Pliskova, qui finalista nel 2016, e Maria Sakkari. Si sono sfidate due volte in carriera, entrambe a Roma, con un successo per parte.

22:15 - Appuntamento all'1 per la sessione serale

Con il successo di Zverev si chiude il programma diurno sull'Arthur Ashe. Appuntamento all'1 per Pliskova-Sakkari, a seguire, per chi resiste, il big match Berrettini-Djokovic.

22:11 - Zverev vola in semifinale!

Sascha Zverev agli US Open 2021. Il tedesco, finalista nell'ultima edizione del torneo newyorchese, regola Lloyd Harris 7-6(8) 6-3 6-4 e raggiunge la sua quarta semifinale Slam in carriera. Venerdì scenderà in campo contro il vincente della supersfida tra Novak Djokovic e il nostro Matteo Berrettini. Procede senza intoppi il cammino diagli US Open 2021. Il tedesco, finalista nell'ultima edizione del torneo newyorchese, regola7-6(8) 6-3 6-4 e raggiunge la sua quarta semifinale Slam in carriera. Venerdì scenderà in campo contro il vincente della supersfida tra Novak Djokovic e il nostro Matteo Berrettini. IL REPORT DEL MATCH

21:30 - Tutto facile ora per Zverev

Set lampo del tedesco che trova subito il break in apertura e mantiene il vantaggio fino alla fine: 6-3 in 36 minuti. Si fa durissima per Harris

20:53 - Zverev la spunta nel primo set

Primo parziale chiuso dal tedesco 8-6 al tie-break, ma con il brivido. Dopo il break per il 5-3, Harris ha, infatti, subito un immediato contro-break servendo per il set. Al tie-break, molto equilibrato, il sudafricano ha sprecato un set point dopo essere stato costretto ad una pausa di più di un minuto per spegnere il mega-schermo che dava fastidio a Zverev durante gli scambi. Irritato dalla situazione, dopo aver perso il set, Harris ha scaraventato la sua bottiglietta a terra, bagnando tutto il campo.

Harris, disastro con le bottigliette! Zverev aiuta ad asciugare

20:00 - Sull'Arthur Ashe è il turno di Zverev-Harris

Chi passa attenderà il vincente di Djokovic-Berrettini per completare la prima semifinale maschile

Raducanu schianta Bencic in due set: il match in 3'

19:40 - Favola Raducanu: è in semifinale

Belinda Bencic. E lo fa vincendo il 15° e 16° set consecutivi nelle sue due settimane da sogno sul cemento americano. Alla sua prima apparizione nello Slam oltreoceano la 18enne britannica, nata a Toronto, non ha concesso parziali alle sue avversarie in 8 partite, dal primo turno di qualificazione al quarto di finale. Ora attende la vincente di Pliskova-Sakkari, ma nel frattempo si può godere un record storico: è la più giovane semifinalista degli US Open da... ieri. Nel primo match del day 10 degli US Open, Emma Raducanu continua a incantare New York, eliminando 6-3 6-4 la campionessa olimpica e semifinalista a Flushing Meadows nel 2019,. E lo fa vincendo il 15° e 16° set consecutivi nelle sue due settimane da sogno sul cemento americano. Alla sua prima apparizione nello Slam oltreoceano la 18enne britannica, nata a Toronto, non ha concesso parziali alle sue avversarie in 8 partite,. Ora attende la vincente di Pliskova-Sakkari, ma nel frattempo si può godere un record storico: è la più giovane semifinalista degli US Open da... ieri. IL REPORT DEL MATCH

18:50 - Raducanu conquista il primo set

Parziale a due facce: Bencic piazza subito il break nel game di apertura e sale 3-1, ma piano piano perde di intensità con i colpi da dietro mentre sale il tennis della 18enne inglese. Il risultato è 5 giochi di fila dominati e 6-3 dopo 37 minuti di gioco. Incredibile: Raducanu ha vinto 15 set di fila alla sua prima apparizione agli US Open (comprese le qualificazioni)

18:30 - In attesa di Berrettini-Djokovic

L'attesa sale per il big match di stanotte. Per ingannarla, ecco il consiglio che Roberta Vinci ha dato al n° 1 italiano:

Il consiglio di Roberta Vinci a Matteo Berrettini prima di Djokovic

18:12 - Bencic-Raducanu, si parte!

La tennista vincitrice del torneo olimpico, dopo aver eliminato Swiatek, è attesa da un'avversaria sorprendente, capace di raggiungere i quarti di finale al suo secondo torneo Slam: la 18enne britannica Emma Raducanu proverà a scrivere la storia di Flushing Meadows.

18:10 LIVE! Comincia il Day 10

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Oggi è il Day 10 e si chiudono i match validi per i quarti di finale con Belinda Bencic che sfida la sorpresa Raducanu. A seguire Zverev-Harris, nella sessione notturna Pliskova-Sakkari e, soprattutto, Djokovic-Berrettini (orario stimato 2:30).

Top 5, i colpi più belli del Day 9: da Alcaraz a Fernandez

