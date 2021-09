: la Grande Mela si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Dopo il triplice trionfo Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce. Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

00:45 - In campo Gauff e Schwartzman

Coco Gauff sfida la connazionale ed ex vincitrice del torneo Sloane Stephens sull'Arthur Ashe, mentre sul Louis Armstrong è tempo di Anderson-Schwartzman.

00:17 - Krejcikova ok

Dopo l'interruzione per pioggia, Barbora Krejcikova batte Christina McHale per 6-3 6-1 e accede al terzo turno. La vincitrice del Roland Garros sfiderà la russa Rakhimova.

23:16 - Il programma

A parte Krejcikova-McHale (in corso), restano queste partite nel programma del Day 3: Anderson-Schwartzman, Mannarino-Tsitsipas, Stephens-Gauff e Kerber-Kalinina.

22:57 - Tiafoe raggiunge Rublev, Rybakina troverà Halep

Rybakina elimina Garcia 6-1 6-4 e se la vedrà con Simona Halep, mentre Tiafoe regola Pella 6-1 6-2 7-5. L'americano si guadagna Rublev.

22:29 - Bene anche Sabalenka

6-3 6-1 alla Zidansek, bella vittoria per la numero 2 del mondo: il prossimo ostacolo sarà Danielle Collins (6-4 6-2 alla Juvan). Match da non perdere. IL REPORT FEMMINILE

22:18 - Promossi Auger-Aliassime e Bautista

7-6(5) 6-3 6-2 per Auger-Aliassime su Zapata Miralles: per lui al terzo turno un altro spagnolo, Roberto Bautista, che piega Ruusuvuori 6-1 6-3 6-2.

22:10 - Aggiornamenti

Tiafoe sta passeggiando su Pella (6-1 6-2), Sabalenka avanti di un set su Zidansek (6-3), Rybakina in controllo su Garcia (6-1).

22:05 - Quel diavolo di Medvedev...

21:50 - Fuori Ruud

Tonfo a sorpresa, cade la testa di serie numero 8 Casper Ruud. A spuntarla è Botic van de Zandschulp per 3-6 6-4 6-3 6-4. Auger-Aliassime conduce due set a zero su Zapata Miralles.

21:35 - Medvedev va di fretta

6-4 6-1 6-2, successo senza margine di discussione per Daniil Medvedev, finalista del 2019: Koepfer eliminato. Per la testa di serie numero 2 Andujar al terzo turno. IL REPORT MASCHILE

21:30 - Il meglio di Azarenka-Paolini

21:26 - Alcaraz, il futuro è adesso

Terzo turno al Roland Garros e ora terzo turno a New York per il classe 2003 Alcaraz: steso tre set a uno Rinderknech, ora attende Tsitsipas o Mannarino.

21:10 - Rublev al terzo turno

Sul Grandstand Rublev guadagna il terzo turno degli US Open per il terzo anno di fila: battuto un coriaceo Martinez 7-6(2) 6-7(5) 6-1 6-1.

20:58 - Medvedev in scioltezza

Mentre scendono in campo Tiafoe e Pella, Medvedev chiude un secondo set dominato: 6-4 6-1 a Koepfer. Ruud a rischio: van de Zandschulp è sopra due set a uno. SEGUI IL LIVE SCORING

20:45 - Paolini a testa alta

Vika Azarenka batte Jasmine Paolini 6-3 7-6(1) ma che bel secondo set dell'azzurra. Al terzo match-point passa la bielorussa, finalista agli US Open in tre edizioni (tra cui l'ultima): al terzo turno sfiderà Muguruza. IL REPORT DEL MATCH

20:31 - Rublev e Alcaraz in vantaggio, out Dimitrov

Rublev si porta sul 2-1 con Martinez, Alcaraz lo imita con Rinderknech. Si è ritirato Dimitrov che era sotto di due set e 0-4 nel terzo: passa Popyrin. Medvedev vince il primo parziale con Koepfer (6-4).

20:15 - Rublev e Ruud ripresi

Attenzione, il russo perde il secondo tie-break con Martinez dopo aver vinto il primo mentre il norvegese cede 4-6 il secondo parziale all'olandese van de Zandschulp. Anche Alcaraz è un set pari con Rinderknech. Dimitrov nei guai: due set a zero Popyrin, 7-6(4) 7-6(4).

19:45 - Si gioca su tutti i campi

Si è ripreso a giocare su tutti i campi: Mertens e Svitolina al terzo turno, inizia il match di Medvedev, testa di serie numero 2.

19:31 - Paolini sotto

Non un brutto set da parte dell'azzurra, ma l'esperienza della bielorussa fa la differenza: 6-3 con doppio break e 0/8 punti di Jasmine Paolini sulla seconda di servizio. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

19:19 - Vince Halep

Dopo Camila Giorgi, la rumena regola anche la slovacca Kucova con un 6-3 6-1 perentorio. Sfiderà Rybakina o Garcia. Tra poco Medvedev contro Koepfer.

19:10 - Di nuovo pioggia!

Di nuovo pioggia, tutti i match interrotti. In campo solo Paolini vs Azarenka sull'Armstrong e Halep contro Kucova sull'Ashe.

18:58 - Forza Jasmine Paolini!

Uno scoglio durissimo, Vika Azarenka, per l'azzurra classe 1996. Di fronte la finalista del 2012, 2013 e 2020. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

18:52 - Panoramica dai campi

Ruud e Alcaraz mettono la freccia: il figlio d'arte dà 6-3 a van de Zandschulp, il gioiello spagnolo classe 2003 prevale 8-6 al tie-break contro Rinderknech. E' sotto Dimitrov che ha perso il tie-break del primo parziale con Popyrin.

18:41 - Vince Muguruza, ora Paolini vs Azarenka

Dopo 4 anni Muguruza vince due partite di fila a New York, non aveva mai battuto la Petkovic (tre ko prima di oggi): 6-4 6-2 il finale. Affronterà Paolini o Azarenka. Avanti anche Jabeur (6-0 6-1 alla Osorio Serrano), Svitolina ha vinto il primo parziale contro la spagnola Masarova.

18:34 - Set Rublev

Non è stato facile il primo set per il russo contro lo spagnolo Martinez: 7-6, 7 punti a 2 al tie-break. Rublev ha rimontato da 2-5. Anche Evans con Giron è avanti, così come Lajovic contro Gojowczyk.

18:22 - Zverev, bordata a Tsitsipas: "Non si comporta da numero 3 del mondo..."

18:11 - Bagel di Jabeur

La testa di serie numero 20 Ons Jabeur rifila un bagel alla campionessa junior degli US Open 2019 Maria Camila Osorio Serrano in 22 minuti.

18:00 - Set Muguruza

La spagnola vince il primo set 6-4 contro la tedesca Petkovic. A seguire Paolini contro Azarenka.

17:45 - Si gioca su tutti i campi

Sperando che il meteo sia clemente, parte il programma anche sui campi secondari. Rublev, Dimitrov, Alcaraz, Ruud e Svitolina in campo. Per non perdervi neanche un 15 c'è Discovery +.

17:30 - Pioggia su New York

Sarà una giornata complicata, armatevi di pazienza. Sull'Armstrong si gioca sotto il tetto e sarà così anche sull'Ashe dalle 18. Le previsioni sono pessime e sugli altri campi, al momento, non si gioca. Dopo Muguruza-Petkovic, ci sarà Paolini vs Azarenka: l'azzurra almeno non dovrà fare i conti con la pioggia.

17:20 - Vinci 360

Cosa ci attende oggi? Ecco l'analisi nel nostro Facebook live, un appuntamento quotidiano per analizzare la giornata degli US Open.

17:10 - Italiani

Il bilancio della seconda giornata non è stato esaltante per i nostri colori. Tante battaglie, tanti match al quinto set, ma alla fine cinque promossi su 11: Berrettini, Musetti, Sinner, Seppi e Trevisan. Un applauso ad Andreas, alla 18esima vittoria in carriera annullando un match-point, la quinta in uno Slam. Per la terza volta ha salvato 5 match-point. Con Wawrinka a Roma, nel 2012, ne salvò addirittura 6.

17:00 - Osaka già al terzo turno

Non è ancora iniziato il Day 3 e Naomi Osaka è già al terzo turno a causa del forfait di Olga Danilovic. Halep aprirà dunque il programma dell'Ashe alle 18 italiane.

16:55 LIVE! Comincia il Day 3

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Cominciano i match di secondo turno e il programma sarà molto interessante: Jasmine Paolini, unica italiana impegnata oggi, sfiderà Vika Azarenka sull'Armstrong dopo Muguruza-Petkovic. Rublev subito in campo (pioggia permettendo), dalle 18 sull'Ashe Halep e poi Medvedev. Nella notte italiana Stephens vs Gauff e Tsitsipas. Buon divertimento!

