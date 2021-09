Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

Vinci 360, Ep.5: l'analisi al Day 6 dello US Open

US Open

In campo anche Andreescu contro la belga Minnen. La campionessa dell'edizione 2019 cerca conferme nel primo match odierno sull'Armstrong. Poi Bencic-Pegula e a seguire Sinner.

Il numero 1 d'Italia sfida il pericoloso bielorusso. A Wimbledon non ci fu storia (tre set a zero agli ottavi) ma nel frattempo l'estate americana ha visto Ivashka crescere fino al trionfo di Winston-Salem della settimana scorsa. D'altro canto Berrettini, nei primi due turni, non si è espresso ai livelli dei Championships. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!