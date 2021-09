: la Grande Mela si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Dopo il triplice trionfo Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce. Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

17:30 - Viva l'Italia

In questa magica estate italiana non poteva mancare una soddisfazione anche dall'ultimo Slam stagionale. Per la prima volta nella storia due azzurri sono agli ottavi di finale nella stessa edizione degli US Open: Berrettini e Sinner.

17:15 - van de Zandschulp sfida Schwartzman

In campo una delle sorprese del torneo. Il numero 117 del mondo Botic van de Zandschulp ha superato le qualificazioni perdendo sempre il primo set. Poi ne ha recuperati due a Taberner, uno a Ruud (che scalpo) e uno a Bagnis. Oggi affronta Diego Schwartzman. A 25 anni l'olandese ha vinto otto partite da professionista: tre in un 250 e cinque negli Slam di cui tre agli US Open 2021.

17:05 - L'analisi

La sesta giornata ha visto cadere a sorpresa la numero 1 del mondo Barty contro la Rogers. Qualche problema anche per Novak Djokovic che agli ottavi se la vedrà con Brooksby.

Pressione? Djokovic sull'Ashe non è tranquillo come lo è a Melbourne...

16:55 LIVE! Comincia il Day 7

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Si apre la seconda settimana a New York e cominciano i match validi per gli ottavi di finale: Schwartzman, Halep vs Svitolina, Kerber, Medvedev, Alcaraz, Tiafoe vs Auger-Aliassime e Muguruza vs Krejcikova. Buon divertimento!

