19:15 - Bencic è ai quarti di finale

Belinda Bencic vince il primo match del giorno e vola ai quarti di finale: 7-6 (12) 6-3 alla Swiatek. La campionessa olimpica accede per la terza volta in carriera ai quarti di uno Slam ed è sempre successo a New York.

19:00 - Sinner cede il primo set a Zverev

Purtroppo Jannik perde il primo set, breakkato da Zverev a metà parziale. Il campione olimpico è fin qui letale col servizio.

18:35 - Bencic vince il primo set "in ritardo"

Con una quarantina di minuti di ritardo - dopo aver servito per il set sul 5-4, facendo doppio fallo sulla prima palla break concessa alla Swiatek - Belinda Bencic vince il primo set al tie-break: 7-6 (12), un'ora e 24 minuti di gioco.

18:15 - Comincia Jannik Sinner

Il match di Sinner lo potete vedere su Eurosport 2, Discovery+ o seguire sul nostro sito sl seguente LINK:

18:00 - Sul centrale Sinner contro Zverev

Jannik Sinner è per la prima volta in carriera agli ottavi degli US Open, dopo aver battuto Gael Monfils al quinto set in una sfida che sembrava poter chiudere prima. L'azzurro proverà a fare altra strada, ma l'ostacolo dall'altra parte della rete è di quelli importanti: Alexander Zverev, fresco campione olimpico e di Cincinnati, oltre che finalista a Flushing Meadows nel 2020. Due i precedenti, con bilancio in parità: l'altoatesino si è imposto agli ottavi del Roland Garros 2020 (in quattro set), il tedesco ha vinto a Colonia (semifinale 2020, cemento).

17:30 - L'analisi di Roberta Vinci

Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno analizzano l'ottava giornata dello US Open 2021. Tanti nomi nuovi nel maschile, tante belle partite nel femminile: è davvero, come dice Brad Gilbert, la migliore prima settimana da 40 anni? Vinci 360 è LIVE tutti i giorni intorno alle 16:00 sulla pagina Facebook di Eurosport per analizzare la giornata di tennis a New York.

Vinci 360, Ep.7: l'analisi al Day 8 dello US Open

17:15 - Via sull'Armstrong

Si parte sul Louis Armstrong con un bel match femminile fra Belinda Bencic e Iga Swiatek: la campionessa olimpica contro la ventenne polacca, già vincitrice del Roland Garros; numero 11 contro numero 7 del seeding US Open.

17:05 - Il menu del giorno a NY

Si chiudono gli ottavi di finale dei tabelloni maschile e femminile. Due azzurri impegnati a Flushing Meadows, con doppia sfida Italia-Germania: Jannik Sinner sfida Alexander Zverev in apertura sull'Arthur Ashe, mentre Matteo Berrettini è impegnato nel terzo match sul Louis Armstrong, contro Otte. Djokovic in notturna, in campo anche Andreescu, Swiatek e Pliskova.

17:00 LIVE! Comincia il Day 8

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Oggi è il Day 8 e si chiudono i match validi per gli ottavi di finale con due italiani in campo: Jannik Sinner, che alle 18:00 affronterà il campione olimpico Alexander Zverev, e Matteo Berrettini opposto, intorno alle 21:00, al tedesco Oscar Otte.

