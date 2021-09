. Dopo il triplice trionfo Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon , Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

18:12 - Si parte

In palio le semifinali: 7 ore e 24 minuti trascorsi in campo da Daniil Medvedev per raggiungere i quarti; 19 ore e 37 minuti per Botic van de Zandschulp, numero 117 del mondo. Anche questo potrà incidere non poco. Prima sfida tra i due. Come dicevamo, il russo non ha perso set in quattro incontri, mentre l'olandese ne ha già giocati sette perdendo nove set.

18:05 - Medvedev vs van de Zandschulp

Il giocatore rivelazione degli US Open è Botic van de Zandschulp. Se, infatti, Alcaraz è una giovane promessa con un futuro radioso davanti a sé non potevamo aspettarci un cammino simile dal 25enne olandese. Proveniente dalle qualificazioni van de Zandschulp ha sempre perso il primo set e rimontato, proseguendo con questo trend anche con Taberner, Ruud (testa di serie numero 8) e Bagnis. Non è successo con Schwartzman (testa di serie numero 11) dove comunque ha vinto al quinto set. Insomma, un grande cammino ma oggi gioca contro il numero 2 del tabellone: Medvedev non ha ancora perso un set nel torneo.

17:55 LIVE! Comincia il Day 9

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Oggi è il Day 9 e si aprono i match validi per i quarti di finale con van de Zandschulp che sfida Medvedev. A seguire Svitolina-Fernandez, nella sessione notturna Krejcikova-Sabalenka e Alcaraz vs Auger-Aliassime.

