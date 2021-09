"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?": sul cammino tra Matteo Berrettini e il primo titolo Slam in carriera c'è ancora una volta Novak Djokovic, proprio il suo giustiziere nell'ultima finale di Wimbledon - il momento più alto della carriera del campione romano. Il numero 1 al mondo è a tre partite dal tanto agognato Grande Slam, l'azzurro avrà il compito di rendergli la vita il più difficile possibile e - perché no - di fermare una volta per tutte la sua rincorsa a questo ambito traguardo. C'è una finale persa da vendicare, Matteo Berrettini è deciso a prendersi la propria rivicinta sul serbo.

Berrettini-Djokovic, a che ora in campo e dove vederla

Il campione romano, inserito nella parte alta del tabellone, scenderà in campo contro Novak Djokovic mercoledì 8 settembre come match di chiusura della giornata, facendo seguito alla sfida femminile Pliskova-Sakkari, nella sfida valida per i quarti di finale degli US Open. La sessione inizia alle 01:00 italiane (le 21:00 newyorkesi), quindi presumibilmente l'orario sarà attorno alle 2:30.

Gli US Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo americano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player e Discovery + con una copertura totale dei campi.

Berrettini-Djokovic, tre i precedente

Tre i precedenti tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic: il primo incontro tra i due risale al novembre 2019, quando alle Finals di Londra il numero 1 al mondo riuscì ad imporsi con un netto 2-0 col punteggio di 6-2, 6-1 in poco più di un'ora di partita. Sicuramente diverso - invece - il secondo precedente tra i due, andato in scena sulla terra rossa di Parigi nell'ultima edizione del Roland Garros: proprio come in questa occasione a New York, erano i quarti di finale, e il serbo riuscì a strappare il pass per le semifinali con un 3-1 (6-3, 6-2, 76-7, 7-5). Stesso risultato con cui si è conclusa anche la finale di Wimbledon, ultimo dei tre precedenti tra il romano e il numero 1 al mondo: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 il punteggio finale a favore di Djokovic, con Berrettini che - a distanza di appena due mesi - avrà la possibilità di vendicare la finale persa.

Un percorso in crescendo quello di Matteo Berrettini in questa edizione degli US Open: netta vittoria contro il francese Chardy al primo turno (7-6, 7-6, 6-3), superato Moutet per 3-1 col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 6-3 e - al terzo turno - battuto Ilya Ivashka al quinto set al termine di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Agli ottavi, invece, è arrivata la vittoria più che convincente contro il tedesco Otte, già giustiziere di Lorenzo Sonego e Andreas Seppi: l'azzurro è riuscito a vendiare i propri connazionali imponendosi in quattro set per 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Percorso decisamente più netto quello di Novak Djokovic, che fin qui ha concesso appena 3 set in tutto il torneo: Rune battuto 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 senza particolari problemi, letteralmente una passeggiata il match di secondo turno contro Griekspoor, dominato col punteggio di 6-2, 6-3, 6-2. Terzo turno superato per 3-1 in rimonta contro Kei Nishikori, così come gli ottavi, in cui Djokovic - dopo una brusca partenza - si è riuscito a imporre col punteggio di 1-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Il cammino di Matteo Berrettini

Primo turno: Matteo Berrettini b. Jeremy Chardy 7-6, 7-6, 6-3 REPORT

Secondo turno: Matteo Berrettini b. Corentin Moutet 7-6, 4-6, 6-4, 6-3 REPORT

Terzo turno: Matteo Berrettini b. Ilya Ivashka 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 REPORT

Ottavi di finale: Matteo Berrettini b. Oscar Otte 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 REPORT

Il cammino di Djokovic

Primo turno: Novak Djokovic b. Holger Rune 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 REPORT

Secondo turno: Novak Djokovic b. Tallon Griekspoor 6-2, 6-3, 6-2 REPORT

Terzo turno: Novak Djokovic b. Kei Nishikori 6-7, 6-3, 6-3, 6-2 REPORT

Ottavi di finale: Novak Djokovic b. Jenson Brooksby 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 REPORT

