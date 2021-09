N. Djokovic (SRB) [1] vs. M. Berrettini (ITA) [6]

L'accoppiamento stampato a caldo nell'antologia di questa stagione: Djokovic-Berrettini ancora testa a testa, per la terza volta in uno Slam dell'anno 2021. Il serbo vuole compiere un passo in più verso quello che sarebbe un leggendario en plein, l'italiano vuole finalmente insidiarsi sotto la pelle della sua nemesi. Djokovic viene dall'ennesima vittoria rocambolesca: contro Brooksby , il serbo si è preso l'ormai abituale set per carburare, prima di smontare l'americano pezzo per pezzo nei parziali successivi. Ma Matteo Berrettini, e questo Nole lo sa meglio di tutti, è un avversario tutto d'un pezzo; contro l'azzurro, il serbo sarà costretto a una partenza lanciata: i due si conoscono troppo bene, vietato tergiversare.