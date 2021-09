L. Fernandez (CAN) vs. A. Sabalenka (BLR) [2]

Chi l'avrebbe mai detto? A 19 anni compiuti da pochi giri d'orologio, la canadese Leylah Fernandez ha scalato un tabellone proibitivo regalandosi la prima semifinale Slam in carriera. Naomi Osaka , Angelique Kerber e Elina Svitolina le sue vittime illustri finora. La canadese ha sfoggiato un tennis esplosivo nonostante il fisico ancora acerbo, e in semifinale la attende un'avversaria diametralmente opposta: la bielorussa Sabalenka ha affondato la sua competizione approfittando di un cocktail di forza bruta ed esuberanza atletica. Sarà un match ossimorico, e proprio per questo, ad alto coefficiente spettacolare.