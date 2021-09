Il match del giorno

Novak Djokovic (SRB) [1] vs. Daniil Medvedev (RUS) [2]

La testa di serie numero 1 contro la testa di serie numero 2. Novak Djokovic - 27 su 27 negli Slam nel 2021 - affronta Daniil Medvedev, l'ultimo ostacolo per completare il Grande Slam, un'impresa fuori portata per gli umani e che nel tennis maschile non si verifica da 52 anni (Rod Laver, 1969). L'Arthur Ashe sarà una bolgia e il serbo cercherà con tutte le sue forze di conquistare il quarto US Open, vale a dire il 21° Slam, per superare Federer e Nadal, gli avversari di sempre. Insomma, per il Djoker è in palio la storia mentre il russo, alla terza finale nei major (dopo US Open 2019 e Australian Open 2021, perse rispettivamente contro Nadal e lo stesso Djokovic), proverà a ribellarsi a un destino che sembra già scritto.

Order of play Day 14: domenica 12 settembre 2021

ARTHUR ASHE

Non prima delle 22:00

