Il match del giorno

Novak Djokovic (SRB) 1 v Holger Rune (DEN)

La partita più attesa della giornata è quella tra il tre volte campione Novak Djokovic e il qualificato Rune. Il numero uno al mondo va a caccia di un successo che a Flushing Meadows manca dal 2018, un titolo che varrebbe a Nole il Grande Slam tanto atteso dopo le vittorie - nel 2021 - di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Di fronte il campione juniores del Roland Garros 2019, qualificatosi per questa edizione degli US Open superando nell'ordine Lacko, Krueger e Moraing. Per l'Italia, invece, Chardy-Berrettini è assolutamente imperdibile: saranno 11 gli italiani impegnati in giornata.

Gli italiani in campo

Salvatore Caruso (ITA) v Kei Nishikori (JPN) - primo match Grandstand

Lorenzo Musetti (ITA) v Emilio Nava (USA) - primo match campo 7

Jeremy Chardy (FRA) v Matteo Berrettini (ITA) 6 - secondo match Grandstand

Martina Trevisan (ITA) v Coco Vandeweghe (USA) - secondo match campo 4

Oscar Otte (GER) v Lorenzo Sonego (ITA) 20 - secondo match campo 7

Andreas Seppi (ITA) v Marton Fucsovics (HUN) - secondo match campo 8

Corentin Moutet (FRA) v Stefano Travaglia (ITA) - secondo match campo 14

Jordan Thompson (AUS) v Giancluca Mager (ITA) - secondo match campo 15

Max Purcell (AUS) v Jannik Sinner (ITA) 13 - terzo match campo 10

Marco Cecchinato (ITA) v Zachary Svajda (USA) - terzo match campo 8

Fabio Fognini (ITA) 28 v Vasek Pospisil (CAN) - quarto match campo 10

Order of play Day 2: martedì 31 agosto 2021

ARTHUR ASHE (18:00)

Alexander Zverev (GER) 4 v Sam Querrey (USA)

Ashleigh Barty (AUS) 1 v Vera Zvonareva (RUS)

Non prima dell'1:30

Novak Djokovic (SRB) 1 v Holger Rune (DEN)

Viktorija Golubic (SUI) v Bianca Andreescu (CAN) 6

LOUIS ARMSTRONG (17:00)

Karolina Pliskova (CZE) 4 v Caty McNally (USA)

Emma Raducanu (GBR) v Stefanie Voegele (SVI)

Federico Delbonis (ARG) v Denis Shapovalov (CAN) 7

Non prima dell'1

Alison Riske (USA) v Anastasija Pavlyuchenkova (RUS) 14

Taylor Fritz (USA) v Alex de Minaur (AUS) 14

Grandstand (17:00)

Salvatore Caruso (ITA) v Kei Nishikori (JPN)

Jeremy Chardy (FRA) v Matteo Berrettini (ITA) 6

Jamie Loeb (USA) v Iga Swiatek (POL) 7

Petra Kvitova (CZE) 10 v Polona Hercog (SLO)

Campo 17 (17:00)

Soon-woo Kwon (KOR) v Reilly Opelka (USA) 22

Belinda Bencic (SUI) 11 v Arantxa Rus (NED)

Gael Monfilis (FRA) 17 v Federico Coria (ARG)

Non prima delle 23:00

Anastasija Potapova (RUS) v Jessica Pegula (USA) 23

Campo 5 (17:00)

Mackenzie Mcdonald (USA) v David Goffin (BEL) 27

Zarina Diyas (KAZ) v Amanda Anisimova (USA)

Sebastian Korda (USA) v Nikoloz Basilashvili (GEO)

Shelby Rogers (USA) v Madison Brengle (USA)

Campo 10 (17:00)

Marta Kostyuk (UKR) v Maria Sakkari (GRE) 17

Paula Badosa (ESP) 24 v Alison Van Uytvanck (BEL)

Max Purcell (AUS) v Jannik Sinner (ITA) 13

Fabio Fognini (ITA) 28 v Vasek Pospisil (CAN)

Campo 13 (17:00)

Aslan Karatsev (RUS) 21 v Jaume Munar (ESP)

Fiona Ferro (FRA) v Nao Hibino (JPN)

Yoshihito Nishioka (JPN) v Jack Sock (USA)

Misaki Doi (JPN) v Storm Sanders (AUS)

Campo 4 (17:00)

Hailey Baptiste (USA) v Shuai Zhang (CHN)

Martina Trevisan (ITA) v Coco Vandeweghe (USA)

Pablo Carreno Busta (ESP) 9 v Maxime Cressy (USA)

Jenson Brooksby (USA) v Mikael Ymer (SWE)

Campo 6 (17:00)

Karen Khachanov (RUS) 25 v Lloyd Harris (RSA)

Clara Burel (FRA) v Clara Tauson (DEN)

Steve Johnson (USA) v Maximilian Marterer (GER)

Karolina Muchova (CZE) 22 v Sara Sorribes Tormo (ESP)

Campo 7 (17:00)

Lorenzo Musetti (ITA) v Emilio Nava (USA)

Oscar Otte (GER) v Lorenzo Sonego (ITA) 20

Anett Kontaveit (EST) 28 v Samantha Stosur (AUS)

Su-wei Hsieh (TPE) v Claire Liu (USA)

Campo 8 (17:00)

Anastasija Sevastova (LAT) v Katerina Siniakova (CZE)

Andreas Seppi (ITA) v Marton Fucsovics (HUN)

Marco Cecchinato (ITA) v Zachary Svajda (USA)

Campo 9 (17:00)

Pablo Cuevas (URU) v Ernesto Escobedo (USA)

Varvara Garacheva (RUS) v Nurria Parrizas-Diaz (ESP)

Tallon Griekspoor (NED) v Jan-Lennard Struff (GER)

Ljudmila Samsonova (RUS) v Katie Boulter (GBR)

Campo 11 (17:00)

Ajla Tomljanovic (AUS) v Katie Volynets (USA)

Hubert Hurkacz (POL) 10 v Egor Gerasimov (BLR)

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) - Ashlyn Krueger (USA)

Tennys Sandgren (USA) v Ilya Ivashka (BLR)

Campo 12 (17:00)

Dalma Galfi (HUN) v Petra Martic (CRO) 30

Yannick Hanfmann (GER) v Aleksandr Bublik (KAZ) 31

Roberto Carballes Baena (ESP) v Tommy Paul (USA)

Lauren Davis (USA) v Viktorija Tomova (BUL)

Campo 14 (17:00)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) v Lucas Pouille (FRA)

Corentin Moutet (FRA) v Stefano Travaglia (ITA)

Sorana Cirstea (ROU) v Veronika Kudermetova (RUS) 29

Jelena Ostapenko (LAT) 27 v Nadia Podoroska (ARG)

Campo 15 (17:00)

Denis Kudla (USA) v Laslo Djere (SRB)

Jordan Thompson (AUS) v Giancluca Mager (ITA)

Cristina Bucsa (ESP) v Jil Teichmann (SUI)

Danka Kovinic (MNE) v Kristyna Pliskova (CZE)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide dell'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto.

