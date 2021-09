Il match del giorno

C. Alcaraz (ESP) vs. S. Tsitsipas (GRE) [3]

Ci sono partite all'inizio della carriera di un tennista che possono rappresentare la svolta, il salto di qualità, l'ingresso nel tennis che (davvero) conta. Carlos Alcaraz, classe 2003, se la vedrà con il finalista del Roland Garros, 50 vittorie nel 2021, l'uomo del momento (e non solo per i "toilet break"), uno dei pochi che possono provare a mettere i bastoni tra le ruote al Djoker. Se dovesse passare lo spagnolo diventerebbe il più giovane tennista agli ottavi di finale allo US Open da Chang e Sampras nel 1989 (Chang 17 anni, Sampras 18).

Order of play Day 5: venerdì 3 settembre 2021

ARTHUR ASHE (18:00)

V. Azarenka (BLR) [18] vs. G. Muguruza (ESP) [9]

non prima delle 19:30 C. Alcaraz (ESP) vs. S. Tsitsipas (GRE) [3]

Dall'1:00

L. Fernandez (CAN) vs. N. Osaka (JPN) [3]

A. Rublev (RUS) [5] vs. F. Tiafoe (USA)

LOUIS ARMSTRONG (17:00)

E. Rybakina (KAZ) [19] vs. S. Halep (ROU) [12]

non prima delle 19 P. Andujar (ESP) vs. D. Medvedev (RUS) [2]

non prima delle 22 A. Kerber (GER) [16] vs. S. Stephens (USA)

Dall'1:00

R. Bautista Agut (ESP) [18] vs. F. Auger-Aliassime (CAN) [12]

D. Collins (USA) [26] vs. A. Sabalenka (BLR) [2]

Grandstand (17:00)

H. Laaksonen (SUI) vs. P. Gojowczyk (GER)

B. Krejcikova (CZE) [8] vs. K. Rakhimova (RUS)

E. Svitolina (UKR) [5] vs. D. Kasatkina (RUS) [25]

non prima delle 23 A. Molcan (SVK) vs. D. Schwartzman (ARG) [11]

Campo 17 (17:00)

[doppio]

A. Popyrin (AUS) vs. D. Evans (GBR) [24]

B. Van de Zandschulp (NED) vs. F. Bagnis (ARG)

E. Mertens (BEL) [15] vs. O. Jabeur (TUN) [20]

