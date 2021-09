Il match del giorno

F. TIAFOE (USA) vs F. AUGER-ALIASSIME (CAN) [12]

Seconda apparizione consecutiva agli ottavi di finale di US Open per Felix Auger-Aliassime, che però dovrà sudare per continuare la sua marcia: Frances Tiafoe è un avversario duro e soprattutto esplosivo. L'americano proverà a difendere il turf di casa, in un match che si prospetta superare facilmente il muro dei tre set: Auger-Aliassime infatti, ha dimostrato di poter reggere le lunghe distanze anche sul cemento newyorkese, rimontando Bautista Agut in 5 serratissimi set.

US Open Djokovic vince il flipper infinito per pochi millimetri 26 MINUTI FA

Ad Auger-Aliassime la maratona con Bautista-Agut: il match in 3'

Order of play Day 7: domenica 5 settembre 2021

ARTHUR ASHE (18:00)

E. Svitolina (UKR) [5] vs. S. Halep (ROU) [12]

D. Evans (GBR) [24] vs. D. Medvedev (RUS) [2]

Dall'1:00

F. Tiafoe (USA) vs. F. Auger-Aliassime (CAN) [12]

B. Krejcikova (CZE) [8] vs. G. Muguruza (ESP) [9]

LOUIS ARMSTRONG (17:00)

B. Van de Zandschulp (NED) vs. D. Schwartzman (ARG) [11]

non prima delle 19:00 A. Kerber (GER) [16] vs. L. Fernandez (CAN)

E. Mertens (BEL) [15] vs. A. Sabalenka (BLR) [2]

GRANDSTAND (17:00)

[doppio]

Non prima delle 23.00 P. Gojowczyk (GER) vs. C. Alcaraz (ESP)

Medvedev spazza via Andujar in meno di due ore: il match in 3'

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide dell'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto.

Link utili: Guarda gli US Open LIVE su Eurosport Player e Discovery + Guarda gli US Open LIVE su Eurosport

Serena già ci manchi! I 10 punti più belli di sempre allo Us Open

US Open Sinner demoralizza Monfils con una bordata in allungo 33 MINUTI FA