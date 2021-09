Il match del giorno

A. ZVEREV (GER) [4] vs J. SINNER (ITA) [13]

Jannik Sinner è per la prima volta in carriera agli ottavi degli US Open, dopo aver battuto Gael Monfils al quinto set in una sfida che sembrava poter chiudere prima. L'azzurro proverà a fare altra strada, ma l'ostacolo dall'altra parte della rete è di quelli importanti: Alexander Zverev, fresco campione olimpico e di Cincinnati, oltre che finalista a Flushing Meadows nel 2020. Due i precedenti, con bilancio in parità. L'altoatesino si è imposto agli ottavi del Roland Garros 2020 (in quattro set), il tedesco ha vinto a Colonia (semifinale 2020, cemento).

US Open Kerber cade nella trappola di Fernandez e viene beffata a rete UN' ORA FA

Sinner, gioia all'ultimo respiro contro Monfils: il match in 3'

Order of play Day 8: lunedì 6 settembre 2021

ARTHUR ASHE (18:00)

A. Zverev (GER) [4] vs. J. Sinner (ITA) [13]

S. Rogers (USA) vs. E. Raducanu (GBR)

Dall'1:00

N. Djokovic (SRB) [1] vs. J. Brooksby (USA)

M. Sakkari (GRE) [17] vs. B. Andreescu (CAN) [6]

LOUIS ARMSTRONG (17:00)

B. Bencic (SUI) [11] vs. I. Swiatek (POL) [7]

non prima delle 19:00 R. Opelka (USA) [22] vs. L. Harris (RSA)

non prima delle 21.00 O. Otte (GER) vs. M. Berrettini (ITA) [6]

GRANDSTAND (17:00)

[doppio]

Non prima delle 23.00 Ka. Pliskova (CZE) [4] vs. A. Pavlyuchenkova (RUS) [14]

Berrettini vola agli ottavi battendo Ivashka al 5°: gli highlights

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide dell'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto.

Link utili: Guarda gli US Open LIVE su Eurosport Player e Discovery + Guarda gli US Open LIVE su Eurosport

Pressione? Djokovic sull'Ashe non è tranquillo come lo è a Melbourne...

US Open Berrettini-Otte, in palio i quarti: quando e dove vederla UN' ORA FA