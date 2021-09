Il match del giorno

F. AUGER-ALIASSIME (CAN) [12] vs C. ALCARAZ (ESP)

E' il primo quarto di finale slam tra i nati dopo il 2000. Auger-Alissime e Alcaraz rappresentano il tennis del futuro e si incrociano per la prima volta in un match di chiusura della sessione serale che promette scintille. Alcaraz, 18 anni, è il più giovane tennista nell'era Open a spingersi fino ai quarti allo US Open; Auger-Aliassime sta confermando quando visto a Wimbledon, attestandosi come un giocatore con cui iniziare a fare i conti. Tennis brillante e potente, è la partita da non perdere nella nona giornata dell'Open degli Stati Uniti 2021.

Order of play Day 9: martedì 7 settembre 2021

ARTHUR ASHE (18:00)

B. van de Zandschulp (NED) vs. Daniil Medvedev (RUS) [2]

E. Svitolina (UKR) [5] vs. Leylah Fernandez (CAN)

Dall'1:00

B. Krejcikova (CZE) [8] vs. A. Sabalenka (BLR) [2]

F. Auger-Aliassime (CAN) [17] vs. C. Alcaraz (ESP)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide dell'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto.

