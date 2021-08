Doveva essere spettacolo e così è stato. Andy Murray mette alle corde Stefanos Tsitsipas, vince 6-2 il primo set e perde il secondo, dove era avanti 6-4 nel tie-break. Un doppio fallo sanguinoso è l'anticamera del 9-7 che dovrebbe dare nuova linfa al greco. In realtà, però, il terzo set vede lo strappo dello scozzese (subito 3-0) fino al 6-3 del nuovo allungo con Tsitsipas costretto a chiedere il medical time-out. "Non sono finito", è il grido di Murray che con la testa deve sopperire alle sofferenze dell'anca. È una lezione tattica quella di Sir Andy, alla ricerca del successo su un Top 5 in uno Slam dal Roland Garros 2016 (Wawrinka). La partita diventa guerra di logoramento fisico, con il vincitore dell'edizione 2012 che chiede anche un altro paio di scarpe. Dopo tre ore e 52 minuti il greco trascina la sfida al quinto prendendosi una lunga "pausa toilet" che fa indispettire Murray. Tsitsipas strappa subito il break in apertura e lo difende fino alla fine nonostante un commovente tentativo del suo avversario di rimanere aggrappato alla partita. Per il finalista del Roland Garros ora l'ostacolo Mannarino.

Murray non ci sta: il suo rovescio scavalca Tsitsipas

Nelle altre partite è tutto facile per Rublev, tre set a zero al veterano Ivo Karlovic che non sa se giocherà altri Slam. Cambia l'avversario per Casper Ruud - doveva essere Tsonga - ma non la sostanza di un esito favorevole da pronostico: spazzato via Sugita. Un ragazzo molto interessante da seguire è Brandon Nakashima, classe 2001 che vince il derby con Isner. Il suo successo non era impronosticabile ma sorprende la facilità del 7-6(7) 7-6(6) 6-3 rifilato a Long John, testa di serie numero 19 e vincitore del fresco precedente della finale di Atlanta. Con Serena Williams, Sofia Kenin e Jennifer Brady out, gli Stati Uniti non hanno nessuna testa di serie nei primi 20 dei due tabelloni di singolare nel loro Slam. E non è nemmeno finito il Day 1.

Rublev sul velluto contro Karlovic: gli highlights in 3'

Getta la spugna Marin Cilic sotto 2-0 nel quinto set con Kohlschreiber. Il campione dell'edizione 2014 dilapida due set di vantaggio e si ritira per la prima volta in carriera a 32 anni (ne compirà 33 a fine settembre): 838 partite per il croato, secondo in questa classifica solo a Roger Federer, sempre in campo fino alla fine nonostante più di 1500 match da professionista. Vittoria agevole per Diego Schwartzman su Berankis e Grigor Dimitrov su Riffice, americano numero 542 del mondo.

Dimitrov, punto da sogno: l'esultanza col pubblico è virale

Auger-Aliassime lascia un set a Donskoy mentre Millman ci lascia le penne con Laaksonen (tre set a zero). Lontani i tempi in cui fece uno scherzetto a Roger Federer da queste parti. Peter Gojowczyk fa fuori la testa di serie numero 23 Humbert mentre Feliciano Lopez (78 Slam consecutivi) viene piegato da Zapata Miralles. Lo show di Paire s'infrange sulla solidità di Lajovic; a Kevin Anderson, finalista del 2017, va la battaglia con Vesely (7-6 al quinto).

Zapata Miralles vince il derby spagnolo contro Feliciano Lopez

