Tennis

Tennis, US Open - Alcaraz non ci crede ancora: "Sensazione indescrivibile, il pubblico mi ha trascin

US OPEN - Carlos Alcaraz non riesce ancora a crederci: a 18 anni ha eliminato il numero 3 al mondo al terzo turno di uno Slam. Lo spagnolo si è ocncesso ai microfoni del torneo per un'intervista.

00:01:38, 10 minuti fa