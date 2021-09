Tennis

Tennis, US Open - Alcaraz, quarti di finale a soli 18 anni: rivivi il matchpoint contro Gojowczyk

US OPEN - Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale a soli 18 anni: lo spagnolo si afferma come rivelazione del torneo, battendo il tedesco Gojowczyk in 5 combattutissimi set.

00:01:05, un' ora fa