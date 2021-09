Tennis

Tennis, US Open: Alcott vince il Golden Slam e festeggia con una coppa di birra

US OPEN 2021 - Dopo la vittoria dello US Open Wc Quad che gli vale il Golden Slam, l'australiano Dylan Alcott festeggia bevendo birra dalla coppa ricevuta in premio nel corso della finale tra Djokovic e Medvedev.

