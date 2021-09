Tennis

Tennis, US Open - Auger Aliassime-Zapata Miralles 7-6(5) 6-3 6-2, highlights

US OPEN - Tutto facile per Felix Auger-Aliassime: il canadese ha affondato in tre set lo spagnolo Zapata Miralles, prenotando il terzo turno contro un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut.

00:02:55, un' ora fa