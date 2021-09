Un primo turno di ordinaria amministrazione per le big del tabellone femminile: giornata dalle poche sorprese a New York, partendo dalla conferma della numero 1 al mondo Ashleigh Barty, che all'esordio sull'Arthur Ashe ha chiuso in un'ora e mezza il match contro la russa Zvonareva. 6-1, 7-6(7) il punteggio finale a favore dell'australiana, adesso chiamata ad affrontare la danese Tauson al secondo turno, anche lei vincente in due set contro Burel.

Tutto facile anche per Pliskova e Swiatek, rispettivamente numero 3 e 7 del ranking WTA. La ceca si è sbarazzata in due set (6-3, 6-4) della padrona di casa McNally e, adesso, affronterà Anisimova per un posto al terzo turno. Stesso punteggio anche per la polacca, che contro Loeb - anche lei statunitense come McNally - ci ha messo un'ora e quindici minuti per chiudere la pratica primo turno. Sul suo cammino, ora, ci sarà la francese Ferro, reduce dalla vittoria per 6-1, 6-4 contro Hibino.

Vandeweghe. Avanti anche la greca Sakkari e la numero 12 al mondo Belinda Bencic, rispettivamente vincitrici per 2-0 contro Kostyuk e Rus. Al secondo turno anche Badosa e Pegula, la prima capace di imporsi 6-4, 6-3 contro Van Uytvanck, l'americana brava a rifilare un doppio 6-2 a Potapova. Bene la nostra Martina Trevisan , capace di strappare il pass per il secondo turno superando in due set l'americana. Avanti anche la grecae la numero 12 al mondo Belinda, rispettivamente vincitrici per 2-0 contro Kostyuk e Rus. Al secondo turno anche, la prima capace di imporsi 6-4, 6-3 contro Van Uytvanck, l'americana brava a rifilare un doppio 6-2 a Potapova.

